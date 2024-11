Serie A, Bologna-Lecce 1-0. Alle 18 c'è Udinese-Juventus. VIDEO

La cronaca di Bologna-Lecce

Il Bologna vince 1-0 contro il Lecce. Nel primo tempo dominio dei padroni di casa, che però non riescono a sbloccare il risultato. Le occasioni migliori sui piedi di Castro e Freuler. Gli ospiti vanno in rete con Rafia, ma l’arbitro annulla per un fallo di Dorgu su Lucumì. Nella ripresa ci provano Dallinga e Miranda, poi a segnare il gol della vittoria è Orsolini: all’85’ Ferguson apre per Miranda, che crossa dalla sinistra e trova il colpo di testa vincente del numero 7. Il Bologna torna a vincere al Dall'Ara a distanza di 7 mesi.

Il tabellino di Bologna-Lecce 1-0 (GLI HIGHLIGHTS)

40' st Orsolini



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri (37' st Posch), Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler (37' st Ferguson), Moro (13' st Urbanski), Orsolini, Odgaard (13' st Dallinga), Ndoye, Castro (23' st Fabbian). All.: Italiano



LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert (13' st Pelmard), Gaspar, Baschirotto, Gallo, Ramadani (41' st Rebic), Rafia (30' st Pierret), Dorgu (41' st Sansone), Pierotti, Banda (13' st Coulibaly), Krstovic. All.: Gotti



Ammoniti: Urbanski, Pelmard, Ndoye, Gaspar per gioco scorretto.