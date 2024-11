MotoGp, Gp Malesia a Sepang, vince Bagnaia davanti a Martin. VIDEO

In avvio bandiera rossa dopo una brutta caduta. Poi Pecco si mette in testa e vince davanti allo spagnolo. Sul podio anche Bastianini. Il mondiale non è ancora chiuso matematicamente come sembrava in seguito alla gara Sprint di ieri con il successo di Martin e la caduta di Bagnaia. Dopo l'annullamento della tappa di Valencia in seguito all’alluvione, l’ultima gara della stagione si dovrebbe correre a Barcellona ascolta articolo

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il gran premio della Malesia classe motoGP davanti al leader della classifica Jorge Martin. Sale sul podio in terza posizione anche Enea Bastianini. Il motomondiale si deciderà quindi all'ultimo gran premio, che si dovrebbe correre a Barcellona dopo l'annullamento della gara a Valencia. I due rivali sono ora separati da 24 punti in classifica. Bagnaia al termine ha commentato: "Dobbiamo capire perché il sabato faccio fatica, è la decima vittoria della stagione. Gestire il caldo è stata la parte facile, Jorge è stato molto aggressivo, il passo c'era e come sempre alla domenica so di poter attaccare". Invece Martin, al termine del gp, ha ringraziato il suo avversario italiano "perché rende questa sfida sempre più difficile, volevo vincere ma Pecco aveva una strategia diversa. Ci abbiamo provato ma quando mi ha passato non c'era più modo di avvicinarmi, avevo paura di cadere. Siamo ancora vicini in termini di punti e ce la giochiamo all'ultima gara".

La cronaca della gara (GLI HIGHLIGHTS) Subito dopo il via una brutta caduta ha coinvolto alcuni piloti ed ha costretto all'interruzione per garantire i soccorsi. Nell'incidente in curva 2 sono stati coinvolti Jack Mille, Fabio Quartararo e Brad Binder, tutti coscienti e sottoposti a cure mediche. La gara è ripartita sulla distanza dei 19 giri. Bagnaia e Martin iniziano un duello con diversi sorpassi: alla fine Pecco si mette in testa. Nei giri seguenti ci sono alcune cadute che coinvolgono Mir, Morbidelli e Marc Marquez. In terza posizione sale Enea Bastianini. Nel finale Martin prova a ricucire il gap su Bagnaia ma senza successo. L’italiano vince e tiene ancora aperto il mondiale. vedi anche Alluvione Spagna, Bagnaia: no a gara di Valencia, mondiale non importa

MotoGP Malesia, la caduta che ha coinvolto diversi piloti poco dopo il via - ©Ansa

Ultima gara forse a Barcellona Intanto emerge che l'ultima gara della stagione 2024 del motomondiale si dovrebbe correre a Barcellona dopo l'annullamento della tappa di Valencia in seguito alla tragedia causata dall'alluvione che ha colpito l'intera regione. Lo ha detto il ds della Dorna, Carlos Ezpeleta. "Pensiamo che il circuito di Barcellona sia l'opzione migliore - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Ne abbiamo parlato con il governo che ci deve dare conferma ma pensiamo che nelle prossime 48 ore possiamo dare l'ufficialità. Adesso l'urgenza è Valencia, non la motogp. Pensiamo si possa correre nelle stesse date (15-17 novembre, ndr) e da l' lavoreremo per fare il miglior gran premio possibile e aiuteremo Valencia nel miglior modo possibile". Ieri la vittoria di Martin nella gara Sprint Nella gara Sprint di ieri Pecco Bagnaia è caduto mentre Jorge Martin, lo spagnolo con la sua Ducati del team Pramac, ha approfittato dell'errore dell'italiano e ha vinto, allungando in vetta alla classifica. Martin ormai ha in tasca mezzo mondiale. Il pilota torinese era stato grande protagonista in qualifica conquistando la pole con il record della pista in 1:56.337 ma poi complice anche la pioggia è andato lungo. vedi anche Motogp: cade Bagnaia, Martin vince la Sprint in Malesia. VIDEO