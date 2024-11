Motogp: cade Bagnaia, Martin vince la Sprint in Malesia

Lo spagnolo, leader della classifica, ha chiuso davanti a Marc Marquez e Enea Bastianini. Domani, nella prova lunga, gli basterà conquistare più di otto punti su Bagnaia per poter vincere il titolo con una gara di anticipo

La gara

Martin vincendo la gara veloce a Sepang e approfittando del ritiro di Bagnaia sale a 465 nella classifica piloti, con un vantaggio di 29 punti sul campione del mondo della Ducati (436). Allo spagnolo domani, nella prova lunga, basterà conquistare più di otto punti su Bagnaia per poter vincere il titolo con una gara di anticipo. Il pilota torinese era stato grande protagonista in qualifica conquistando una super pole con il record della pista in 1:56.337.