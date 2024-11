Alluvione Spagna, Bagnaia: no a gara di Valencia, mondiale non importa

"Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo mondiale". E' la forte presa di posizione di Francesco Bagnaia che dal circuito di Sepang insiste nel dire che, dopo la tragedia per l'alluvione nella città spagnola, non si deve disputare lì il gp che chiude la stagione. "Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere il mondiale, non sono disposto a scendere in pista".