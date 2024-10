Atp Parigi Bercy: oggi Arnaldi, Musetti e Berrettini. Mercoledì Sinner

Prosegue il Masters 1000 di Parigi Bercy, l’ultimo della stagione. Oggi sono tre gli italiani in campo: Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner, invece, debutterà mercoledì 30 ottobre: il 23enne altoatesino affronterà per i sedicesimi di finale il vincente della sfida tra Ben Shelton e Corentin Moutet. Il torneo è in diretta su Sky.

Gli altri italiani

Per quanto riguarda gli altri italiani, si è fermato al primo turno il percorso di Lorenzo Sonergo e Fabio Fognini. Sonego ha perso contro il cileno Nicolas Jarry in due set: 7-6 (7/4), 6-3 il punteggio. Il kazako Alexander Bublik ha avuto la meglio su Fabio Fognini per 7-5, 7-5. Si è fermato subito anche il cammino di Luciano Darderi: è stato sconfitto in due set, 6-3, 6-4, dall'olandese Tallon Griekspoor dopo neanche un'ora di gioco. Flavio Cobolli, invece, ha deciso di dare forfait: al primo turno avrebbe dovuto affrontare il francese Richard Gasquet, ma il 22enne romano ha deciso di rinunciare all'appuntamento parigino in via precauzionale, non avendo ancora recuperato del tutto dal problema alla spalla destra.