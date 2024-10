Atp Parigi Bercy 2024, oggi in campo Darderi, Fognini e Sonego

L’esordio di Sinner

Per il numero 1 al mondo Jannik Sinner l'esordio sarà martedì al secondo turno contro Ben Shelton (n.23 Atp), che avrebbe dovuto affrontare al primo il canadese Felix Auger-Aliassime il quale si è però ritirato per un mal di schiena. L'azzurro, al termine di un 2024 tanto trionfale quanto sfiancante, si dice pronto alla nuova sfida, anche se il suo "obiettivo principale, già da inizio anno, per me è essere a Torino". Nella conferenza stampa pre-torneo, l’altoatesino ha commentato il suo possibile percorso alla Accor Arena, che ospita per l'ultima volta il torneo, destinato a trasferirsi nel 2025 alla Defense Arena di Nanterre: "È un tabellone decisamente molto duro, soprattutto su questi campi. Chi serve forte qui è difficile da affrontare, ma vedremo giorno per giorno. Io spero di riuscire ad alzare il livello rispetto agli ultimi due anni in cui ho giocato qui". Par capire le sue condizioni, il n.1 al mondo aspetta quindi l'esordio, ma ritiene di "essere pronto per questi appuntamenti di fine anno. Sono riuscito a giocare pochi tornei e ad arrivare quasi sempre in fondo. Penso di star bene fisicamente e anche mentalmente".