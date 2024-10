Atp Parigi Bercy 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare

È l’ultimo torneo prima delle Atp Finals di Torino. Con Jannik Sinner come testa di serie numero uno, Lorenzo Musetti reduce dal bronzo olimpico e Matteo Berrettini pronto a mettersi in gioco, il Paris Masters promette emozioni per i tifosi. Ecco dove seguire il torneo

La stagione dei Masters 1000 di tennis maschile si avvia alla conclusione con il Paris Masters 2024, in programma all’Arena Bercy di Parigi dal 28 ottobre, al 3 novembre. È l’ultimo torneo prima delle Atp Finals di Torino. Con Novak Djokovic, detentore del titolo 2023 e fresco campione olimpico a Parigi, assente a questa edizione, l’attenzione è rivolta ai nuovi protagonisti, tra cui il numero uno mondiale Jannik Sinner, che torna in campo dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz al Six Kings Slam. Sinner inizierà il torneo dal secondo turno e sfiderà il vincitore tra Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime.

Come seguire il torneo



Sky Sport Tennis, disponibile anche in streaming su Now, è il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno inoltre visibili su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.



Atp Parigi Bercy, la programmazione su Sky e Now



Lunedì 28 ottobre - Prima giornata

• Sky Sport Tennis e Now – dalle 11 alle 22.30

• Sky Sport Uno e Now – dalle 11 alle 22.30



Martedì 29 ottobre - Seconda giornata

• Sky Sport Tennis e Now: dalle 11 alle 22.30

• Sky Sport Uno e Now: dalle 11 alle 20.15

• Sky Sport Arena e Now: dalle 19 alle 22.30



Mercoledì 30 ottobre - Terza giornata

• Sky Sport Tennis e Now: dalle 11 alle 22.30

• Sky Sport Uno e Now: dalle 11 alle 20.45

• Sky Sport Arena e Now: dalle 19 alle 22.30



Giovedì 31 ottobre - Quarta giornata

• Sky Sport Tennis e Now: dalle 11 alle 22.30

• Sky Sport Uno e Now: dalle 11 alle 19



Venerdì 1 novembre - Quarti di finale

• Sky Sport Tennis e Now: dalle 14 alle 22.30

• Sky Sport Uno e Now: dalle 14 alle 18



Sabato 2 novembre - Semifinali

• Sky Sport Tennis e Now: dalle 14 alle 19



Domenica 3 novembre - Finale

• Sky Sport Uno e Now: dalle 15



