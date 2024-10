Atp Shanghai, Sinner batte Medvedev e vola in semifinale

Il numero 1 del mondo ha vinto contro il russo in due set con il punteggio di 6-1, 6-4: affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il ceco Tomas Machac. Paolini ai quarti al WTA Wuhan dopo aver sconfitto Andreeva

Jannik Sinner incassa un’altra vittoria all’Atp di Shanghai. Il numero 1 del mondo ha battuto ai quarti il russo Daniil Medvedev - 6-1, 6-4 in un'ora e 25 minuti - e ha conquistato la semifinale - la decima in carriera e la quinta dell'anno - dove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il ceco Tomas Machac.

Il numero 1 del mondo ieri ha battuto l’americano Ben Shelton (6-4, 7-6), che proprio sul cemento del Rolex Shangai Masters e sempre negli ottavi di finale lo aveva eliminato l'anno scorso. Al terzo turno invece ha vinto, in un match combattutissimo, contro l’argentino Etcheverry (6-7, 6-4, 6-2), e nel match precedente ha sconfitto il giapponese Daniel (6-1, 6-4).

Paolini ai quarti a Wuhan

Intanto al WTA di Wuhan Jasmine Paolini ha conquistato i quarti di finale battendo la russa Erika Andreeva in due set (6-3, 6-2 in un'ora e 11 minuti). Per l'azzurra è il sesto quarto stagionale nel singolare, e la qualificazione aritmetica alle WTA Finals di Riad è sempre più vicina.