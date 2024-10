Atp Shanghai, Sinner va ai quarti. Shelton battuto 6-4, 7-6

Jannik Sinner vince gli ottavi di Shangai contro Ben Shelton e si aggiudica un posto nei quarti. I due giocatori si sono ritrovati negli ottavi del Masters 1000 sul cemento cinese a distanza di un anno dalla gara in cui era stato lo statunitense ad avere la meglio su Sinner ottenendo quella che rimane la sua unica vittoria negli scontri diretti con il campione altoatesino. Il match è stato visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il numero uno al mondo oggi vendica quindi la sconfitta dello scorso anno e conquista la vittoria contro Ben Shelton con i parziali di 5-4, 7-6 in un'ora e mezza di gioco. Jannik salva 7 palle break e ora attende ai quarti di Shanghai uno tra Medvedev e Tsitsipas. Vittoria numero 62 in stagione per l'azzurro, che ha sempre raggiunto i quarti in questa stagione.