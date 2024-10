Atp Shanghai 2024, Sinner sfida Etcheverry. Arnaldi eliminato

L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta nel terzo turno l’argentino Etcheverry, 37esimo nell'elenco Atp. Sempre nel terzo turno, Matteo Arnaldi battuto in 3 set da Daniil Medvedev. Oggi dovrebbero essere anche recuperate le partite che, a causa della pioggia, sono state rinviate ieri: gli azzurri che, meteo permettendo, devono scendere in campo per il secondo turno sono Berrettini, Musetti e Cobolli

Prosegue il torneo Atp di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Oggi Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfida nel terzo turno Tomas Martin Etcheverry, 37esimo nell'elenco Atp. Sempre nel terzo turno, Matteo Arnaldi sconfitto da Daniil Medvedev. Oggi dovrebbero essere anche recuperate le partite che, a causa della pioggia, sono state rinviate ieri: gli azzurri che, meteo permettendo, devono scendere in campo per il secondo turno sono Berrettini, Musetti e Cobolli. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre.