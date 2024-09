Us Open 2024, attesa per i match di Paolini e Sinner

L'azzurra in campo nel pomeriggio contro Muchova. Il n.1 del tennis maschile, invece, alle 2.30 della notte italiana, affronterà l'americano Tommy Paul, per un posto ai quarti

Proseguono gli Us Open , quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows. E prosegue anche il cammino del n.1 del mondo, Jannik Sinner, che si appresta ad affrontare (alle 2.30 della notte italiana) l'americano Tommy Paul, per un posto ai quarti. Alle 17 invece scende in campo Jasmine Paolini che affronta agli ottavi Karolina Muchova.

Gli altri risultati

Tra gli altri big prosegue il cammino di Zverev che ha battuto in rimonta lo statunitense Brandon Nakashima. Affronterà Taylor Fritz al prossimo turno. E cinque anni dopo l'ultima volta, Grigor Dimitrov torna ai quarti di finale agli US Open: ha battuto Rublev in quasi quattro ore di gioco. Avanza anche Tiafoe, che ha sconfitto Popyrin. In campo oggi Medvedev, contro Borges, e De Minaur, contro Thompson (per una sfida tutta australiana).