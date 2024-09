Us Open 2024, eliminati al terzo turno Arnaldi e Cobolli

Nel quarto e ultimo Slam stagionale, per l’Italia del singolare rimangono in corsa solo il numero 1 del mondo - che se la vedrà con Tommy Paul - e la tennista toscana che affronterà Karolina Muchova. Oggi nel doppio Bolelli e Vavassori sfidano la coppia tedesca Puetz-Krawietz. Arnaldi è stato battuto 7-5 6-2 7-6(7/5) da Jordan Thompson, Cobolli ha ceduto a Daniil Medvedev

I risultati del 31 agosto

Flavio Cobolli non è riuscito a superare Daniil Medvedev: sul cemento di Flushing Meadows il 22enne fiorentino numero 31 al mondo ha ceduto per 6-3 6-4 6-3 al russo, quinto della classifica Atp. Matteo Arnaldi è stato invece battuto 7-5 6-2 7-6(7/5) dal 30enne australiano Jordan Thompson. Sara Errani ha perso con la russa Diana Shnaider. Sinner si è imposto in tre set sull'australiano Christopher O'Connell, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2, in un'ora e 56 minuti, e Jasmine Paolini si è qualificata ha battuto in due set (6-3 6-4) la kazaka Yulia Putinseva.