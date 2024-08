US Open, Djokovic eliminato al terzo turno da Popyrin

Novak Djokovic, n.2 al mondo, campione in carica e favorito del torneo, è stato battuto nel terzo turno del torneo di tennis US Open in corso a New York dall'australiano Alexei Popyrin (28/o) 6-4, 6-4, 2-6, 6 -4. Il tennista serbo (37 anni), alla ricerca del suo 25/o titolo di rango, chiuderà l'anno senza un trofeo del Grande Slam per la prima volta dal 2017. Ha vinto però l'oro olimpico un mese fa a Parigi, l'ultimo trofeo che mancava alla sua lista di successi. "Per me è stata una partita orribile", ha ammesso a fine match, aggiungendo che ora cercherà di "ricalibrarsi e guardare avanti". Per Djokovic, peraltro campione uscente del torneo, è la prima eliminazione al terzo turno agli US Open in 18 anni. Aveva battuto Popyrin in tre incontri precedenti, tra cui l'Australian Open e Wimbledon di quest'anno, ma 14 doppi falli (e 49 errori non forzati in totale) sono stati fatali per il campione serbo.