Us Open: avanti Musetti, ko Berrettini. Oggi Sinner e altri 6 italiani

Il bronzo olimpico ha battuto Kecmanovic dopo quasi 4 ore di gioco con il punteggio di 6-3, 4-6, 4-6, 6-2, 5-7. Il tennista romano ha ceduto in tre set a Taylor Fritz, out anche Lucia Bronzetti sconfitta da Sabalenka. Oggi in campo anche Bellucci, Arnaldi, Cobolli, Errani e Cocciaretto. Djokovic raggiunge quota 90 vittorie sul cemento di Flushing Meadows

Nuova giornata sul cemento di Flushing Meadows dove proseguono gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale. Si continua con il secondo turno e a scendere in campo oggi è Jannik Sinner, che incontra lo statunitense Alex Michelsen. Oltre al match del numero 1 del mondo, nel maschile sono in programma anche Mattia Bellucci-Christopher O’Connell, Matteo Arnaldi-Roman Safiullin e Flavio Cobolli-Zizou Bergs. Nel torneo femminile invece Jasmine Paolini affronta Karolína Plíšková, mentre Sara Errani sfida Caroline Dolehide ed Elisabetta Cocciaretto se la vede con Anastasija Pavlyuchenkova. Fra i big prosegue la sua corsa Novak Djokovic, che passa al terzo turno e raggiunge quota 90 vittoria agli Us Open. Avanti anche Sascha Zverev, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov e Casper Ruud.