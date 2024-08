Us Open, oggi Sinner e altri 4 italiani. Eliminato Musetti. Risultati

Proseguono gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows. Oggi a New York si chiude il terzo turno del torneo. In campo cinque italiani: tra gli uomini, il numero 1 al mondo Jannik Sinner sfida l'australiano Chris O'Connell, Matteo Arnaldi affronta l’altro australiano Jordan Thompson, Flavio Cobolli gioca contro il russo Daniil Medvedev; tra le donne, Jasmine Paolini affronta la kazaka Yulia Putintseva e Sara Errani la russa Diana Shnaider. Non è riuscito ad accedere agli ottavi di finale Lorenzo Musetti, eliminato al terzo turno così come Novak Djokovic. Nel doppio femminile, ieri Paolini-Errani sono state battute al secondo turno dalla coppia Dart-Parry.

I risultati del 30 agosto

Non ha superato il terzo turno, quindi, Lorenzo Musetti: ha perso in 4 set contro lo statunitense Brandon Nakashima, col punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, 7-6. La coppia Sara Errani e Jasmine Paolini, nel doppio femminile, si è invece fermata al secondo turno: le campionesse olimpiche hanno perso in tre set contro la coppia composta dalla britannica Harriet Dart e dalla francese Diane Parry, col punteggio di 7-6(3) 3-6 6-3. In gara ancora un'italiana: Angelica Moratelli, in coppia con la rumena Jaquelin Cristian, ha conquistato il terzo turno dopo aver battuto per 6-3 6-4 la croata Petra Martic e la statunitense Shelby Rogers. Guardando oltre gli italiani, dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno, a sorpresa un altro big lascia gli Us Open: Novak Djokovic, numero 2 al mondo e campione in carica, è stato battuto nel terzo turno dall'australiano Alexei Popyrin per 6-4, 6-4, 2-6, 6 -4. Avanzano, invece, Zverev, Ruud, Rublev e Dimitrov.