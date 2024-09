MotoGp, Gp Aragon in Spagna, vince Marc Marquez. Caduta per Bagnaia

Marc Marquez del Ducati team Gresini ha vinto il Gp di Aragon di MotoGP , in Spagna. Il campione spagnolo ha dominato dalla partenza, tagliando il traguardo in solitaria. Per lui è la 60esima vittoria nella classe regina dl Motomondiale. Sul podio con lui Jorge Martin su Ducati Pramac e Pedro Acosta su Ktm. Fuori da podio Binder (quarto), poi Bastianini, Morbidelli, Di Giannantonio e Bezzecchi. Brutto incidente per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia a cinque giri dalla fine. Il pilota della Ducati stava superando Alex Marquez per le terza posizione quando le due moto si sono toccate. L'italiano è finito anche sotto la moto del rivale, strisciando fuori pista con il peso addosso, ma è fortunatamente uscito illeso dall'incidente. Con il secondo posto di oggi Jorge Martin, leader della classifica del mondiale, ha portato a 23 punti il vantaggio su Bagnaia: 299 i punti dello spagnolo, 276 quelli del campione del mondo in carica. Marc Marquez è terzo con 229, quarto Enea Bastianini con 228.

La pole di Marc Marquez ad Aragon

Ieri Marc Marquez, sul suo circuito di casa, ad Aragon, ha dominato la scena nelle libere e in qualifica con una pole position da applausi. Il campionissimo spagnolo del Ducati team Gresini ha conquistato la pole position, rimanendo sempre in testa in tutte le sessioni di questo weekend. Ha staccato di oltre otto decimi Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) - passato dalla Q1 per poi regalarsi la sua miglior qualifica del 2024 - e il campione mondiale in carica Francesco Bagnaia (Ducati Team). Per Marquez è stata la sesta pole ad Aragon e per ritrovare un gap così ampio in qualifica dobbiamo tornare a Valencia 2011 (1 secondo e 14 millesimi). In difficoltà in qualifica Jorge Martin (Prima Pramac Racing) caduto al via della Q2 e a fine sessione con il quarto tempo davanti ad Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) e Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing). Terza fila per Brad Binder (Ktm) - anche lui passato dalla Q1 -, Miguel Oliveira e Raul Fernandez.