MotoGp, a Marquez la pole del Gran Premio di Aragon

In sella alla Ducati Gresini, l'otto volte campione del mondo ha ottenuto un tempo di 1'46"766. Dietro di lui ci sono, al secondo posto, Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0"840) e, al terzo, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0"842). Oggi alle 15 l'appuntamento con la Sprint Race

Marc Marquez ha ottenuto la pole position della classe MotoGp del Gran Premio di Aragon, in scena lungo il circuito del MotoLand. In sella alla Ducati Gresini, l'otto volte campione del mondo ha ottenuto un tempo di 1'46"766. Dietro di lui ci sono, al secondo posto, Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0"840) e, al terzo, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0"842). L'appuntamento per la Sprint Race è fissato questo pomeriggio alle 15.