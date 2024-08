Us Open, oggi tocca a Musetti. A sorpresa eliminato Alcaraz

Prosegue sul cemento di Flushing Meadows l’ultimo Slam stagionale. In questa giornata l’unico italiano in campo nei singolari è il fresco bronzo olimpico, che affronta nel terzo turno lo statunitense Nakashima. Il match inizierà non prima delle 21.30 (ora italiana). Ieri bene Sinner, Cobolli, Arnaldi, Paolini ed Errani. Esce dal torneo il talento spagnolo, battuto da van de Zandschulp, numero 74 del mondo ascolta articolo

Nuova giornata di partite sul cemento di Flushing Meadows dove proseguono gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale. Oggi l’unico italiano in campo nei singolari sarà Lorenzo Musetti, che affronta nel terzo turno lo statunitense Brandon Nakashima. Da programma, il match inizierà non prima delle 21.30 (ora italiana).

Musetti punta gli ottavi Il fresco bronzo olimpico di Parigi si è qualificato al terzo turno degli Us Open per la seconda volta nella sua carriera, battendo Miomir Kecmanovic al termine di una battaglia durata quattro ore e risolta soltanto al quinto set nel corso del quale il carrarino ha anche dovuto annullare due match point all'avversario. La partita è stata combattuta ed è terminata con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5. Ora l'italiano, attualmente 18esimo della classifica mondiale, se la vedrà con Nakashima (n.50 Atp) che nei match precedenti ha eliminato Holger Rune al primo turno e Arthur Cazaux al secondo. Come sono andati ieri gli italiani Ieri il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha conquistato l'accesso al terzo turno battendo lo statunitense Alex Michelsen, vincendo in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2. Sempre nel tabellone maschile Matteo Arnaldi ha superato in tre set Roman Safiullin accedendo così al terzo turno. Flavio Cobolli ha superato in rimonta Zizou Bergs. Al terzo turno se la vedrà con Daniil Medvedev. Mattia Bellucci è stato invece eliminato in 4 set da Christopher O’Connell (che sarà proprio il prossimo avversario di Singer). In campo femminile Jasmine Paolini ha superato il turno, dopo che la sua avversaria Karolína Plíšková si è ritirata dopo pochi punti giocati. Sara Errani ha battuto Caroline Dolehide in due set, mentre Elisabetta Cocciaretto ha perso con Anastasija Pavlyuchenkova. vedi anche Us Open, Sinner batte Michelsen. Avanti anche Paolini e Arnaldi

Gli altri big La grande sorpresa della giornata di ieri è stata l’eliminazione di Carlos Alcaraz: il numero tre del mondo è stato battuto al secondo turno dal numero 74, l'olandese Botic van de Zandschulp per 6-1, 7-5, 6-4. Termina così il tentativo di diventare il terzo uomo nell'era moderna a vincere l'Open di Francia, Wimbledon e gli US Open nella stessa stagione. Alcaraz aveva raggiunto almeno i quarti di finale nelle sue tre precedenti apparizioni a New York. Invece prosegue la sua corsa Novak Djokovic, che passa al terzo turno e raggiunge quota 90 vittoria agli Us Open. Avanti anche Zverev, Rublev, Dimitrov e Casper Ruud. In campo femminile, il ritorno della due volte campionessa Naomi Osaka agli Us Open si è concluso al secondo turno con una sconfitta per 6-3, 7-6 contro la ceca Karolina Muchova. La vincitrice del titolo nel 2018 e nel 2020, ha saltato l'edizione dell'anno scorso dopo la nascita della figlia Shai. Muchova è stata semifinalista a New York l'anno scorso, ma poi ha saltato i successivi nove mesi per una operazione al polso. vedi anche Us Open, tabellone e partecipanti: il calendario del torneo