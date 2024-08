Paralimpiadi 2024, i risultati delle gare di oggi a Parigi in diretta

I primi due ori all'Italia arrivano dal nuoto. Simone Barlaam ha conquistato la medaglia d'argento nei 400sl S9. Secondo posto per Efrem Morelli nei 50 rana SB3. Bronzo per Vittoria Bianco nei 400 stile libero della categoria S9 e per Bettella nei 100 dorso S1. Terzo posto anche per Angela Procida nei 100 dorso S2 e per Monica Boggioni nei 200 stile libero S5. Prima medaglia della spedizione azzurra è il bronzo nell'inseguimento individuale di ciclismo per Lorenzo Bernard, in tandem con Plebani