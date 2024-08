Paralimpiadi, ironia di Bebe Vio sulla divisa: "Calzini a mia sorella"

La schermitrice veneta, in attesa di partire per Parigi, ha pubblicato un video sui social per mostrare la divisa e tutto il materiale ricevuto dalla Nazionale. E tra magliette, accappatoio e asciugamani, ci sono anche tantissimi calzini. "Indispensabili", ha commentato l'atleta che ha così ironizzato sulle sue protesi

Unboxing speciale per Bebe Vio, in attesa dell'avvio delle Paralimpiadi di Parigi 2024. La schermitrice veneta ha pubblicato un video sui social per mostrare la divisa e tutto il materiale ricevuto dalla Nazionale in vista della partenza per la Francia. E tra magliette, accappatoio e asciugamani, ci sono anche tantissimi calzini. "Indispensabili, vanno dritti a mia sorella!", ha commentato ridendo l’atleta paralimpica, ironizzando così sulle sue protesi.