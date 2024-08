Calcio in lutto, è morto Sven-Göran Eriksson: aveva 76 anni

La carriera

I suoi primi passi nel mondo del calcio sono cominciati come terzino nel Torsby If, la squadra della città in cui è cresciuto. Come giocatore, però, ha appeso gli scarpini al chiodo a 27 anni per un grave infortunio al ginocchio. Ma è lì che è cominciata la sua carriera da allenatore, dal Degerfors, in cui è diventato il vice di Tord Grip. La svolta è arrivata quando è stato chiamato dall'Ifk Göteborg, con cui ha vinto un campionato svedese nel 1982 e due Coppe di Svezia nel 1979 e nel 1982. Poi è giunto in Portogallo, al Benfica, dove ha ottenuto la Primeira Liga tre volte e la Coppa di Portogallo. In Italia, come detto, ha fatto gioire soprattutto i tifosi laziali, sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2001 è diventao il primo allenatore straniero della nazionale di calcio inglese, quella della "generazione d'oro" con David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney e Frank Lampard. Ha allenato anche altre nazionali, come Costa d'Avorio, Messico e Filippine, e squadre come Manchester City e Leicester. Poi, sul finale di carriera, ha girato il mondo dall'Arabia alla Cina, alla Thailandia. E prima della sua morte, in Inghilterra ha realizzato un suo sogno: sedere almeno una volta sulla panchina del Liverpool, nel corso di una partita organizzata tra le leggende del club e l'Ajax.

I record

Nei suoi oltre quarant'anni di carriera è divenuto l'unico allenatore ad aver centrato il double, cioè la vittoria del campionato e della coppa federale nello stesso anno, in tre Paesi diversi. Eriksson ha vinto in Svezia (col Göteborg), Portogallo (col Benfica) e Italia (con Lazio, Roma e Sampdoria). In queste tre federazioni calcistiche vanta un totale di cinque campionati e dieci tra coppe federali e supercoppe. La vittoria di una coppa nazionale con tre squadre diverse costituisce a sua volta un record - condiviso con il suo pupillo Roberto Mancini - ed è anche l'unico allenatore ad averne vinte due con due squadre della stessa città (Roma). È, inoltre, il tecnico con il maggior numero di presenze nelle competizioni internazionali sulla panchina della Lazio.