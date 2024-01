Eriksson torna in pubblico, standing ovation a gala sport in Svezia

L'ex allenatore di Lazio, Sampdoria e Roma è salito sul palco dell'evento durante il quale vengono premiati i migliori atleti dell'anno in Svezia. Per lui l'applauso di tutti i presenti in sala

Dopo l'annuncio del tumore che ha scosso il mondo del calcio, Sven-Goran Eriksson è riapparso in pubblico per la prima volta in occasione della serata di gala in cui vengono premiati i migliori atleti dell'anno in Svezia. L'intera platea ha tributato all'ex allenatore di Lazio, Sampdoria e Roma una commovente standing ovation.