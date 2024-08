Serie A, in campo Lecce-Atalanta 0-0. Stasera Juventus-Como. LIVE

La prima giornata del campionato si chiude oggi con la sfida in Salento (in diretta ora su Sky) e con il match alle 20.45, esordio dei bianconeri di Thiago Motta contro la neopromossa. Dopo i 4 pareggi di sabato ieri il Napoli ha perso a Verona e la Lazio ha superato il Venezia. Altri due pari in Bologna-Udinese e Cagliari-Roma

La prima giornata della stagione 2024-2025 del campionato di Serie A si conclude oggi con le ultime due partite in programma. Si parte con Lecce-Atalanta, iniziata alle 18.30 e visibile in diretta su Sky. A seguire, alle 20.45, calcio d’inizio di Juventus-Como. Il turno inaugurale è iniziato sabato con il 2-2 tra Inter e Genoa a Marassi e l’1-1 tra Parma e Fiorentina. Pareggio per 2-2 anche tra Milan e Torino a San Siro, mentre Empoli-Monza è finita 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Ieri invece alle 18.30 si è giocata Verona-Napoli, con gli uomini di Conte che hanno perso 3-0. Allo stesso orario sono scesi in campo anche Bologna e Udinese, che hanno pareggiato 1-1. Alle 20.45 altre due partite, con Cagliari-Roma terminata sullo 0 a 0 e Lazio-Venezia finita 3 a 1 per i biancocelesti (LE PARTITE DI IERI).