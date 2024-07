Juve, Thiago Motta a Torino: primo giorno in bianconero per il tecnico

Test fisici e bagno di folla per l'allenatore italo-brasiliano, apparso per la prima volta al J Medical con indosso i colori della Vecchia Signora. Subito dopo, la visita alle strutture societarie e all'Allianz Stadium, accompagnato dai massimi dirigenti juventini, a cominciare da Cristiano Giuntoli. Mercoledì 10 il raduno senza i nazionali, poi si inizia a fare sul serio con la mini tournée in Germania