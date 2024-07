Roberto Baggio torna in campo e si commuove a Novara davanti ai tifosi

Roberto Baggio è stato il protagonista principale dell'ultimo raduno di Operazione Nostaglia, l'evento in cui tornano in campo tanti ex calciatori protagonisti della Serie A. Per il Divin Codino si trattava della prima uscita pubblica dopo la rapina subita nella sua abitazione durante Spagna-Italia di Euro 2024. Baggio era stato picchiato e sequestrato dai malviventi, passando attimi di terrore in cui poteva accadere di tutto, come rivelato dallo stesso ex giocatore.

La standing ovation del pubblico

Allo stadio Silvio Piola di Novara, però, è comunque voluto esserci per salutare i tanti fan arrivati da tutta Italie e, anche senza giocare, si è preso una bellissima standing ovation dalle 12mila persone sugli spalti, durante la quale non è riuscito a trattenere le lacrime.