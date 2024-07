Introduzione

Si scende in campo per la prima volta il weekend del 17 e 18 agosto e si finisce di giocare il fine settimana del 25 maggio 2025. In mezzo 38 giornate e 380 partite. L'Inter campione d'Italia in carica comincia il suo campionato in casa del Genoa. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, che parte dal Verona, mentre la Juve ospita il Como. Quattro soste per le qualificazioni ai Mondiali e la Nations League, calendario assimetrico e un unico turno infrasettimanale. Il sorteggio è live su Sky Sport 24 e in streaming su NOW