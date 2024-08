Serie A, prima giornata: Genoa-Inter 1-1 e Parma-Fiorentina 1-0. LIVE

Il campionato riparte oggi, con la prima giornata della stagione 2024-2025. I primi a scendere in campo sono i campioni d’Italia in carica: i nerazzurri stanno affrontando il Genoa a Marassi. Sempre alle 18.30 è iniziata la sfida tra il Parma neopromosso e la Fiorentina. Alle 20.45 altre due partite: il Milan di Paulo Fonseca gioca a San Siro contro il Torino (in diretta su Sky), il Monza di Nesta contro l’Empoli al Castellani

Bentornata Serie A! Parte oggi la stagione 2024-2025 del campionato, con le venti squadre impegnate - tra oggi e lunedì - nella prima di 38 giornate. I primi a scendere in campo sono i campioni d’Italia in carica: l’Inter sta affrontando il Genoa a Marassi. Alle 18.30 è iniziata anche la sfida tra il Parma neopromosso e la Fiorentina. Alle 20.45 altre due partite: il Milan di Paulo Fonseca gioca a San Siro contro il Torino (in diretta su Sky), il Monza di Nesta va a casa dell’Empoli. Si prosegue domenica con Verona-Napoli (in diretta su Sky) e Bologna-Udinese alle 18.30, Cagliari-Roma e Lazio-Venezia alle 20.45. Il turno si chiude lunedì: Lecce-Atalanta alle 18.30 (in diretta su Sky) e Juventus-Como alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).