Supercoppa, Real Madrid-Atalanta 2-0: gol di Valverde e Mbappè

La cronaca di Real Madrid - Atalanta

Il Real inizia in quarta, forte del debutto da Galactico dell'attaccante francese. La prima occasione del match è sua, ma trova filo da torcere in Hien e non riesce a sfondare. L’Atalanta sfiora la rete al 25’ con un cross dalla destra deviato di De Roon, ma finisce sulla traversa. All’avvicinarsi del 45’ è di nuovo quasi gol e di nuovo traversa, questa volta però dei ragazzi di Ancelotti: neanche il mancino dal limite di Rodrygo, su assist di Vinicius, entra in porta. Tutto cambia nella ripresa. Un rinvio troppo corto di Musso lascia carta bianca agli spagnoli: prima passa da Mendy a Bellingham, poi Vinicius si impossessa della palla e avanza di dribling. Alla fine lascia fare a Valverde che - da solo davanti alla rete - al 59' la porta sull'1-0. Meno di dieci minuti dopo, al 68', arriva il raddoppio: ecco il primo gol firmato da Mbappè, servito da Bellingham. L'Atalanta prova a rientrare in carreggiata ma non riesce: è 2-0 per il Real.

Il tabellino di Real Madrid – Atalanta 2–0

Gol: nel st 14' Valverde, 23' Mbappé

Real Madrid (4-3-3): Curtois; Carvajal (44' st Lucas Vazquez), Eder Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham (44' st Ceballos); Rodrygo (31' st Modric), Mbappé (38' st Brahim Diaz), Vinicius Junior (43' st Arda Guler). All.: Ancelotti

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien (45' st Palestra), Kolasinac (25' st Bakker); Zappacosta (18' st Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (45' st Manzoni); De Ketelaere (18' st Retegui), Lookman. All.: Gasperini

Ammoniti: Ederson, Bellingham, Vinicius e Djimsiti per gioco falloso.