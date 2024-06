Mbappé, infortunio al naso con la Francia agli Europei 2024

Nessuna operazione

Il capitano è stato vittima di un violento scontro con il difensore austriaco Kevin Danso all'86esimo minuto. Molto tempo prima era stato decisivo per l'unico gol della Francia, quando il suo cross dalla destra era stato indirizzato nella propria rete dallo sfortunato Maximilian Wober, al 38 . "Non sta bene, non è in forma - si è lamentato l'allenatore Didier Deschamps, in conferenza stampa – è nelle mani dello staff medico, ha un brutto naso, questo è certo. Dovremo vedere, ma sembra complicato. Non ho tutti i fatti, quindi le decisioni verranno prese. L'ho visto sdraiato sul lettino dei massaggi. Non è un graffio. Non posso dare dettagli precisi, perché non ne ho". Il presidente della Federazione francese, Philippe Diallo, ha però rassicurato. "Nessuna operazione, starà bene", ha detto ai giornalisti mentre lasciava lo stadio di Dusseldorf.