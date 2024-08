Dalla prossima stagione sparirà la figura storica dei raccattapalle, per lo meno nella sua funzione di consegna del pallone ai calciatori. I ragazzi a bordocampo, che da decenni caratterizzano le partite di calcio, infatti, si limiteranno a recuperare la sfera per poi metterla all'interno di alcuni contenitori che saranno posti vicini alla linea laterale del campo, nei pressi dei tabelloni pubblicitari ascolta articolo

Svolta all'orizzonte per il prossimo campionato di Serie A: dalla prossima stagione, la figura tradizionale dei raccattapalle sarà radicalmente trasformata. I giovani a bordo campo non avranno più il compito di consegnare il pallone ai calciatori, ma si limiteranno a recuperarlo e posizionarlo in appositi contenitori situati lungo la linea laterale, vicino ai tabelloni pubblicitari. La responsabilità di riprendere il gioco ricadrà esclusivamente sui giocatori. Un provvedimento che mira a contrastare le perdite di tempo, spesso diventate un elemento strategico nelle fasi più concitate delle partite. Secondo il designatore Rocchi, questa decisione è stata presa per eliminare definitivamente ogni possibilità di ritardo intenzionale nel corso dei match.

Una strategia importata dalla Premiere League La Lega Calcio ha deciso di adottare un modello già collaudato in Premier League, introducendo un sistema di "coni" disposti intorno al campo da gioco per garantire una distribuzione più equa dei palloni. Saranno posizionati sei palloni dal lato delle panchine e altri cinque sull'altro lato, a una distanza minima di 2,5 metri dalle linee di bordo campo. Questo schema è stato studiato appositamente per evitare che i raccattapalle di casa possano rallentare il gioco a discapito della squadra ospite, soprattutto nei minuti di recupero, quando ogni secondo può risultare decisivo. Sebbene questa sia una novità per la stagione regolare di Serie A, non è la prima volta che viene sperimentata in Italia: già nella finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, la disposizione è stata applicata con successo.