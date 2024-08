Paralimpiadi 2024, tutti gli italiani in gara a Parigi. FOTO

In programma dal 28 agosto all'8 settembre, i Giochi Paralimpici di Parigi vedranno protagonisti 141 atleti azzurri, per 17 discipline. Dalla schermitrice Bebe Vio all'atleta Ambra Sabatini, fino al canottiere Giacomo Perini: ecco tutti gli italiani che vedremo in gara alle Paralimpiadi 2024