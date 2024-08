Atp Cincinnati, Darderi al secondo turno. Stasera Musetti-Jarry

L'Italtennis sbarca in America, al Masters 1000 di Cincinnati sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center. Al secondo turno sono già approdati Luciano Darderi - che oggi ha battuto il cileno Tabilo in due set (6-1, 7-6) - e Flavio Cobolli, vincitore ieri sera su Tommy Paul. I due azzurri si affronteranno già domani, quando scenderanno in campo anche Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Jasmine Paolini. Stasera invece tocca al neo medagliato olimpico Lorenzo Musetti che sfida il cileno Nicolás Jarry.

Sinner: "Un ottimo test in vista dello Us Open"

"Mi sento abbastanza bene - ha detto Sinner - Ovviamente ho fatto quasi una settimana senza allenarmi prima e poi dopo aver giocato per due, tre giorni di fila, un po' più del solito, sapevo che avrebbe potuto avere un potenziale impatto sull'anca, ma non ho paura. Mi sento bene e non vedo l'ora di tornare in campo". "Qui di solito faccio un po' fatica a causa delle condizioni - ha spiegato il numero 1 al mondo - ma non vedo l'ora di vedere la mia reazione quest'anno, perché è un ottimo test per me. Credo che questo torneo possa darmi molta fiducia in vista dello Us Open, l'ultimo Slam dell'anno. Quindi, nella mia mente, questo è un torneo molto importante. Andiamo avanti giorno per giorno. Vediamo come mi sento. Ho un paio di giorni per prepararmi e spero di riuscire a mostrare un buon tennis".