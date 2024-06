Sinner scopre di essere diventato il n. 1 al mondo. VIDEO

Non sembra scomporsi neppure quando, dopo aver strappato il pass per la sua prima semifinale al Roland Garros, scopre di essere diventato il numero uno del mondo. Il primo nella storia del tennis italiano. A farlo cedere, è solo il fragoroso applauso del Philippe-Chatriet di Parigi, che lo accoglie come un campione. "Cosa posso dire?", commenta a caldo il talento altoatesino. "È il sogno di tutti diventare il numero uno al mondo", ammette sorridendo Sinner.