La bandiera olimpica a Los Angeles, la sindaca: "Imparare da Parigi"

Il passaggio di consegne è convalidato: la bandiera olimpica è arrivata a Los Angeles, dove le autorità hanno quattro anni per organizzare Giochi capaci di rivaleggiare con lo spettacolo offerto da Parigi. La sindaca Karen Bass è atterrata in California a bordo di un aereo contrassegnato da palme e dal logo 'LA 2028', per poi sfilare con lo stendardo dei cinque anelli in compagnia di diversi atleti americani