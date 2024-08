Atp Montreal, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

In programma dal 6 al 12 agosto, il torneo canadese vedrà tornare in campo Jannik Sinner, dopo la sconfitta a Wimbledon e il forfait ai Giochi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. L'azzurro numero uno al mondo è pronto a scendere nello stesso campo in cui l'anno scorso aveva vinto il primo Masters 1000 della sua carriera. Presenti al torneo anche Sonego, Darderi, Arnaldi e Cobolli

Mentre a Parigi si disputano le Olimpiadi 2024, sul campo di Montreal si gioca il Masters 1000. In programma dal 6 al 12 agosto, il torneo canadese vedrà tornare in campo Jannik Sinner, dopo la sconfitta a Wimbledon e il forfait ai Giochi olimpici a causa di una tonsillite. L'azzurro numero uno al mondo è pronto a scendere nello stesso campo in cui l'anno scorso aveva vinto il primo Masters 1000 della sua carriera. L'altoatesino inizierà dal secondo turno, sfruttando un bye al primo. Potenziali avversari, rispettivamente nei quarti e in semifinale, sono Andrey Rublev, numero 8 del mondo, e Daniil Medvedev, numero 3 del ranking Atp che ha battuto Sinner a Wimbledon 2024.