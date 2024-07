Sinner all'Atp Montreal, partenza per il Canada dopo ritiro da Parigi

L'arrivo in Canada

Annunciata dagli organizzatori del torneo, la notizia del ritorno in campo dell'azzurro dopo l'infiammazione che gli ha fatto perdere i Giochi viene confermata dal suo coach, Darren Cahill, che ha pubblicato una storia Instagram dall'aeroporto: nella foto si vede la scritta Air Canada, indizio chiaro della partenza per il Nordamerica. Martedì prossimo scatterà proprio a Montreal la Rogers Cup, sesto Masters 1000 stagionale. La notizia dell'imminente arrivo nella città canadese del primo giocatore del ranking per partecipare alla competizione è stata data anche da Mike McIntyre - giornalista di tennis e co-host di @matchpointcanada - sul proprio profilo X, previa conferma della direttrice del torneo, Valerie Tetreault. Esattamente un anno fa, a Toronto, sempre in Canada, l'altoatesino conquistò il suo primo Masters 1000 battendo l'australiano Alex de Minaur per 6-4, 6-1 in un'ora e mezza di gioco. Da lì un'ascesa inarrestabile fino alla vetta della classifica mondiale, prima volta nella storia per un italiano. Sinner dovrà difendere nei prossimi mesi la posizione conquistata dall'assalto del serbo Novak Djokovic, veterano apparso ancora in grande spolvero alle Olimpiadi, e dal giovane fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, che ha sconfitto proprio Nole in finale a Wimbledon. L'azzurro ha accusato diversi problemi fisici e di salute negli ultimi mesi, dovendo dare forfait anche agli Internazionali d'Italia.