Caso Khelif, Bach (Cio) ribadisce: "Mai avuto dubbi, Imane è donna"

"Abbiamo due pugili che sono nate donne, che sono cresciute come donne, che hanno passaporti femminili e che hanno gareggiato come donne per anni. Questa è una chiara definizione di donna. Non c'è mai stato il minimo dubbio al riguardo". Thomas Bach, presidente del Cio, ha ribadito in una conferenza stampa-punto della situazione di Parigi 2024, la posizione espressa subito dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni sul caso Angela Carini-ImaneKhelif.