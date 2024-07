Atp Amburgo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

È iniziato con un successo a tinte azzurre l'ATP 500 di Amburgo, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW fino a domenica 21 luglio. Il fiorentino Cobolli, numero 48 del ranking Atp, ha battuto al primo turno il tedesco Altmaier, volando agli ottavi. Ma non è l'unico azzurro a scendere sul campo tedesco: oltre a lui, anche Darderi, Arnaldi e Sonego. Oggi è stato pubblicato il tabellone principale del torneo in programma sulla terra rossa tedesca da oggi fino a domenica 21 luglio.

I protagonisti



Il padrone di casa Alexander Zverev guida il seeding, seguito dal danese Holger Rune e dagli argentini Sebastian Baez e Francisco Cerundolo. Presenti ben quattro italiani: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego (che si incontreranno al primo turno), Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi.



Cobolli passa il turno



Flavio Cobolli ha superato il primo turno vincendo contro Altmaier che lo aveva sconfitto nell'unico precedente tra i due. Ha ottenuto la rivincita in tre set (6-4, 6-7, 6-3), dopo 2 ore e 38 minuti di match, e passa così al prossimo turno, dove affronterà il vincente tra il brasiliano Seyboth Wild e il cinese Zhang.



Tabellone 500 Amburgo: il primo turno



(1) Zverev vs (Q) De Jong

Diaz Acosta vs Gaston

Cobolli b. Altmaier 6-4 6-7(6) 6-3

Seyboth Wild vs (8) Zhang



(4) Cerundolo vs (WC) Squire

(PR) Kwon vs (WC) Marterer

(Q) Blanchet vs Popyrin

Martinez vs (6) Arnaldi



(7) Darderi vs Sonego

(WC) Molleker vs Shevchenko

(Q) Meligeni vs Lajovic

Koepfer vs (3) Baez



(5) Fils vs Munar

Djere vs Bergs

(Q) Trungelliti vs Ofner

Marozsan vs (2) Rune

Il calendario



Il primo turno è in corso tra oggi e domani, 16 luglio, mentre gli ottavi e i quarti di finale si disputeranno rispettivamente il 17 e 19 luglio a partire dalla 10. Le semifinali andranno in scena il 20 luglio, alle 11; mentre la finale, si giocherà il 21 luglio alle 12.