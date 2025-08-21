Serie A, l'albo d'oro degli scudetti: dal 1898 al 2025

A fine anni Ottanta si apre un nuovo capitolo della storia rossonera: con Silvio Berlusconi presidente (che aveva comprato il club, retrocesso due volte in B, nel febbraio 1986) e Adriano Galliani in dirigenza, il Milan torna a trionfare in Italia e in Europa. L'11° titolo arriva nel 1987-1988: guidati dal tecnico Arrigo Sacchi, prelevato dal Parma in Serie B, e da calciatori affermati come Paolo Maldini, e gli olandesi Gullit e Van Basten, il Milan si impone prima in Italia, vincendo lo scudetto in rimonta sul Napoli di Maradona, e poi in Europa e nel mondo, con due Coppe Campioni, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Guidati da Fabio Capello, il "Milan degli invincibili" (in foto una formazione di quell'anno), saldamente poggiato su Gullit, Van Basten e Rijkaard a cui si aggiungono calciatori come Massaro e Donadoni, vince il 12° scudetto nel 1991-1992 senza perdere mai una partita. Inizia così un nuovo ciclo vincente, questa volta in Italia: i rossoneri infatti vincono anche i titoli 1992-1993 e 1993-1994, quest'ultima annata impreziosita anche dalla vittoria della Champions League in finale ad Atene contro il Barcellona. Il quarto e ultimo titolo rossonero di Capello arriva nel 1995-1996, ottenuto senza mai essere messo in discussione dalle dirette inseguitrici e annoverando nelle file campioni come Roberto Baggio e George Weah. A fine decennio, nel 1998-1999, arriva il 16° scudetto dei rossoneri: guidati da Alberto Zaccheroni, il Milan vince in rimonta su Fiorentina e Lazio anche grazie ai 16 gol del tedesco Oliver Bierhoff. A inizio anni Duemila, con un ex rossonero sacchiano in panchina come Carlo Ancelotti, si apre un nuovo ciclo vincente per il Diavolo: tra il 2003 e il 2007 il Milan vince due Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa europea, una Supercoppa Italiana e uno Scudetto, quello dell'annata 2003-2004 vinto con 11 punti di distacco dalla Roma grazie a un nucleo di giocatori composto da gente come Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko, capocannoniere quell'anno con 24 reti, a cui viene aggiunto un giovane trequartista brasiliano, Kakà. L'ultimo trionfo nazionale della presidenza Berlusconi è lo scudetto del 2010-2011: salutato Paolo Maldini e anche Carlo Ancelotti in panchina, sostituito da Massimiliano Allegri, il gruppo viene riforzato rispetto all'anno precedente con gli innesti di Robinho, Boateng, Ibrahimovic (autentico trascinatore di quell'anno con 21 gol), a cui poi vengono aggiunti Van Bommel e Cassano a gennaio. A sancire il lungo confronto con Napoli e Inter è il derby vinto nettamente 3-0 ad aprile, che sancisce la vittoria del tricolore. L'ultimo scudetto arriva invece undici anni dopo, nel 2021-2022: anche questa volta a sancire il tricolore dei rossoneri, guidati in panchina da Stefano Pioli e in campo da Leao, Kessie, Theo Hernandez e da un redivivo Ibrahimovic (tornato al Milan per l'ultimo scampolo di carriera) è il derby di febbraio nel quale i rossoneri ribaltano l'Inter con doppietta di Giroud e si involano verso il 19° tricolore