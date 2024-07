Wimbledon, Musetti vince il derby azzurro: battuto Darderi al 5° set

Lifestyle

A poche ore dall'inizio della 137esima edizione di Wimbledon, terza prova del Grande Slam che si disputerà dall'1 al 14 luglio sui campi in erba dell'All England Club, vi portiamo tra i campi da tennis più belli del Vecchio Continente: da quello con affaccio sul Lago dei Quattro Cantoni, in Svizzera, a quello con vista sulla Tour Eiffel fino ancora a quello incastonato tra le falesie di Positano. Ad accompagnarci Omio, piattaforma di comparazione e prenotazione di viaggi online a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio alla scoperta dei campi da tennis più spettacolari del Vecchio Continente comincia a IJburg, distretto residenziale a est di Amsterdam costruito su sei isole artificiali, dove visitiamo THE COUCH . Progettata dallo studio olandese MVRDV Architects, la struttura sembra uscita direttamente da un film di Wes Anderson

L'edificio è riconoscibile per il suo colore rosso brillante e per la forma ondulata della copertura che accoglie un'insolita tribuna. L’obiettivo principale degli architetti era quello di creare un luogo di socializzazione, accessibile a tutti, gratuito e aperto al pubblico 365 giorni l'anno: da qui il nome “the couch” (divano), un elemento di arredo urbano integrato con la comunità

Lasciamo l'Olanda per spostarci in Svizzera e visitare il centro tennis di lusso DIAMOND DOMES (letteralmente "Cupole di diamante"), all'interno del Bürgenstock Resort. In uno scenario unico affacciato sulle valli alpine e sul Lago dei Quattro Cantoni, è dotato delle più moderne attrezzature sportive e di campi da tennis indoor e outdoor