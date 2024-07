Wimbledon, inizia il secondo turno: oggi il derby Sinner-Berrettini

Sono cinque gli italiani in campo oggi. Il match più atteso è il derby tra il numero 1 e il finalista 2021: terza partita del centrale, è in programma intorno alle 18. Per i nostri colori ci sono anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Tra i match più belli della giornata anche Carlos Alcaraz, campione in carica, contro l'australiano Aleksandar Vukic. Intanto il maltempo è ancora protagonista

Inizia oggi il secondo turno dell’edizione 2024 di Wimbledon. Il match più atteso è il derby italiano tra il numero 1 Jannik Sinner e il finalista 2021 Matteo Berrettini: terza partita del centrale, è in programma intorno alle 18. In campo oggi per i nostri colori ci sono anche Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Non solo italiani, tra i match più belli della giornata anche Carlos Alcaraz, campione in carica, contro l'australiano Aleksandar Vukic. Intanto, il maltempo è ancora protagonista a Wilmbledon e alcune gare sono state posticipate per la pioggia che si è abbattuta su Church Road. Il torneo è in diretta su Sky.