Wimbledon 2024, gli italiani oggi in campo: i risultati

Cinque gli Azzurri che oggi si giocano il passaggio al secondo turno, dopo le vittorie di ieri di Sinner, Berrettini, Fognini e Sonego. Fra i tanti match della giornata anche alcune sfide con protagonisti grandi campioni come Djokovic, Zverev, Tsistsipas e Hurkacz

Prosegue il percorso degli Azzurri nel primo turno dell’edizione 2024 di Wimbledon. Dopo le vittorie di ieri di Sinner, Berrettini, Fognini e Sonego e l’eliminazione di Mattia Arnaldi, oggi scendono in campo altri cinque tennisti italiani. Non solo: fra i tanti match della giornata anche alcune sfide con protagonisti grandi campioni come Djokovic, Zverev, Tsistsipas e Hurkacz.