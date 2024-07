Wimbledon 2024, Sinner batte Hanfmann: ora derby con Berrettini

Jannik Sinner ha iniziato il suo percorso nell'edizione del 2024 di Wimbledon: nella sua prima volta da n. 1 al mondo in uno Slam, l'Azzurro si è imposto contro il tedesco Hanfmann, n. 110 al mondo, in quattro set (6-3, 6-4, 3-6, 6-3). L'altoatesino ha veleggiato nei primi due set, salvo poi perdere il terzo. Ma ha poi ritrovato lucidità nel quarto set, riuscendo ad avere il break, e a chiudere il match. "Bello giocare da numero uno del mondo. È una sensazione particolare, stupenda, ma in ogni partita si parte da zero a zero", ha detto Sinner dopo la partita. Al prossimo turno sarà 'derby' con Matteo Berrettini.