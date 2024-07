Wimbledon, perché tennisti e tenniste sono sempre vestiti di bianco

E' dalla prima edizione, datata 1987, che il total white non ammette deroghe. Ma in tempi recenti c'è stata una apertura per le tenniste e qualcuno inizia a sperare che l'arcobaleno conquisti l'erba londinese

Stiamo vivendo il primo Wimbledon con Jannik Sinner al numero 1 del ranking ATP. Nel circuito dello Slam è il torneo più prestigioso, è quello che ogni tennista sogna di vincere almeno una volta nella vita. Wimbledon non è solo agonismo, è una liturgia laica che ha il suo simbolo nel colore bianco. Colore che primeggia anche al di fuori dei campi in erba. La storica club house questo richiede. E prova a imporre pure lontano dal palco. Resta una regola rigidissima in campo e chi, in passato, ha provato a trasgredirla è stato immediatamente richiamato al total white.