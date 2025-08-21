Mondiali di volley femminile 2025, il calendario dell'Italia

Dopo il trionfo della Nazionale italiana under 21 femminile di volley ai campionati del mondo, sta per iniziare un'altra competizione importante: il campionato mondiale femminile di pallavolo 2025, che giunto alla sua 20esima competizione, si svolgererà dal 22 agosto al 7 settembre 2025 in Thailandia: precisamente a Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket. Al torneo parteciperanno 32 squadre nazionali. Le Azzurre sono state sorteggiate nel gruppo B, che si disputerà a Phuket, dove affronteranno Belgio, Cuba e Slovacchia. Il debutto sarà contro le avversarie slovacche, ed è atteso per venerdì 22 agosto. In Thailandia le giocatrici della Nazionale italiana punteranno al secondo titolo mondiale della storia della pallavolo femminile del nostro Paese, dopo l'unica (finora) vittoria del 2002 a Berlino.

I gruppi della fase a gironi