Mondiali di volley femminile 2025, il calendario dell'Italia: partite e avversarie

Sport
©Getty

Dal 22 agosto al 7 settembre, in diverse città della Thailandia, andranno in scena i Campionati del mondo di pallavolo femminile 2025. Il primo match contro la Slovacchia

ascolta articolo

Dopo il trionfo della Nazionale italiana under 21 femminile di volley ai campionati del mondo, sta per iniziare un'altra competizione importante: il campionato mondiale femminile di pallavolo 2025, che giunto alla sua 20esima competizione, si svolgererà dal 22 agosto al 7 settembre 2025 in Thailandia: precisamente a Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket. Al torneo parteciperanno 32 squadre nazionali. Le Azzurre sono state sorteggiate nel gruppo B, che si disputerà a Phuket, dove affronteranno Belgio, Cuba e Slovacchia. Il debutto sarà contro le avversarie slovacche, ed è atteso per venerdì 22 agosto. In Thailandia le giocatrici della Nazionale italiana punteranno al secondo titolo mondiale della storia della pallavolo femminile del nostro Paese, dopo l'unica (finora) vittoria del 2002 a Berlino.

I gruppi della fase a gironi

  • Gruppo A
    Thailandia
    Paesi Bassi
    Svezia
    Egitto

  • Gruppo B
        Italia
        Belgio
        Cuba
        Slovacchia

  • Gruppo C
        Brasile
        Porto Rico
        Francia
        Grecia

  • Gruppo D
        Stati Uniti
        Cechia
        Argentina
        Slovenia

  • Gruppo E
        Turchia
        Canada
        Bulgaria
        Spagna

  • Gruppo F
        Repubblica Popolare di Cina
        Repubblica Dominicana
        Colombia
        Messico

  • Gruppo G
       Polonia
       Germania
        Kenya
        Vietnam

  • Gruppo H
       Giappone
        Serbia
        Ucraina
        Camerun

Il calendario dell'Italia

  • Venerdì 22 agosto
     Italia - Slovacchia (ore 15:30)

  • Domenica 24 agosto
     Italia - Cuba (ore 12:00)

  • Martedì 26 agosto
     Italia - Belgio (ore 12:00)

  • Sabato 30 agosto, ottavi di finale
       B1 - G2 (ore 12:00 oppure 15:30)
       G1 - B2 (ore 12:00 oppure 15:30)

  • Mercoledì 3 settembre, quarti di finale
       QF 2 (ore 12:00 oppure 15:30)
     
  • Sabato 6 settembre, semifinale
    SF 2 (ore 10:30 oppure 14:30)
     
  • Domenica 7 settembre, finali
    Finale per la medaglia di bronzo (ore 10:30)
     Finale per la medaglia d'oro (ore 14:30)

Mondiali di volley femminile 2025, il calendario dell'Italia

