Mondiali di volley femminile 2025, il calendario dell'Italia

Dal 22 agosto al 7 settembre, in diverse città della Thailandia, andranno in scena i Campionati del mondo di pallavolo femminile 2025. Il primo match contro la Slovacchia
Dopo il trionfo della Nazionale italiana under 21 femminile di volley ai campionati del mondo, sta per iniziare un'altra competizione importante: il campionato mondiale femminile di pallavolo 2025, che giunto alla sua 20esima competizione, si svolgererà dal 22 agosto al 7 settembre 2025 in Thailandia: precisamente a Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima e Phuket. Al torneo parteciperanno 32 squadre nazionali. Le Azzurre sono state sorteggiate nel gruppo B, che si disputerà a Phuket, dove affronteranno Belgio, Cuba e Slovacchia. Il debutto sarà contro le avversarie slovacche, ed è atteso per venerdì 22 agosto. In Thailandia le giocatrici della Nazionale italiana punteranno al secondo titolo mondiale della storia della pallavolo femminile del nostro Paese, dopo l'unica (finora) vittoria del 2002 a Berlino.
I gruppi della fase a gironi
- Gruppo A
Thailandia
Paesi Bassi
Svezia
Egitto
- Gruppo B
Italia
Belgio
Cuba
Slovacchia
- Gruppo C
Brasile
Porto Rico
Francia
Grecia
- Gruppo D
Stati Uniti
Cechia
Argentina
Slovenia
- Gruppo E
Turchia
Canada
Bulgaria
Spagna
- Gruppo F
Repubblica Popolare di Cina
Repubblica Dominicana
Colombia
Messico
- Gruppo G
Polonia
Germania
Kenya
Vietnam
- Gruppo H
Giappone
Serbia
Ucraina
Camerun
Il calendario dell'Italia
- Venerdì 22 agosto
Italia - Slovacchia (ore 15:30)
- Domenica 24 agosto
Italia - Cuba (ore 12:00)
- Martedì 26 agosto
Italia - Belgio (ore 12:00)
- Sabato 30 agosto, ottavi di finale
B1 - G2 (ore 12:00 oppure 15:30)
G1 - B2 (ore 12:00 oppure 15:30)
- Mercoledì 3 settembre, quarti di finale
QF 2 (ore 12:00 oppure 15:30)
- Sabato 6 settembre, semifinale
SF 2 (ore 10:30 oppure 14:30)
- Domenica 7 settembre, finali
Finale per la medaglia di bronzo (ore 10:30)
Finale per la medaglia d'oro (ore 14:30)
