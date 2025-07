Volley, Italia-Brasile 3-1: azzurre vincono Nation's League donne

Le azzurre hanno battuto le verdeoro in rimonta (25-22, 18-25, 25-22, 25-22), bissando il successo dello scorso anno contro il Giappone e segnando il loro 29esimo successo di fila in partite ufficiali. Adesso si guarda al Mondiale

L’Italia vince la Nation’s League di pallavolo femminile, sconfiggendo in rimonta il Brasile per 3-1 (25-22, 18-25, 25-22, 25-22) nella finale all'Atlas Arena di Lodz, Polonia. Le azzurre di Julio Velasco vincono così il titolo per la terza volta in generale e la seconda volta consecutiva - lo scorso anno si imposero sul Giappone, sempre per 3-1 – e mettono a segno il 29esimo successo di fila. Infortunata Alice Degradi, top scorer Ekaterina Antropova (18 punti, seguita da Myriam Sylla con 16, Paola Egonu con 12 e Sarah Luisa Fahr con 10). Adesso si guarda al Mondiale in Thailandia.