Tennis, primo turno degli Atp Halle: vince Sonego, sconfitto Cobolli

A vincere nel primo turno è stato il torinese Sonego che, con un doppio 7-6, ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic, numero 54 del ranking mondiale. Sconfitta a testa alta invece per Flavio Cobolli, in campo contro il numero 9 del mondo Hubert Hurkacz. Domani Sinner-Griekspoor e Berrettini-Michelsen

Si è svolta oggi, 17 giugno, la prima giornata degli Atp Halle 2024, in programma nella città tedesca dal 17 al 23 giugno. A vincere nel primo turno è stato il torinese Lorenzo Sonego che, con un doppio 7-6, ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic, numero 54 del ranking mondiale. Sconfitta a testa alta invece per Flavio Cobolli. Sarà possibile seguire in diretta a tutti i match dell'Atp Halle 2024 su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 23 giugno.