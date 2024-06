Tennis, Atp Halle 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare

In programma dal 17 al 23 giugno, il torneo tedesco sull'erba vedrà sfidarsi i grandi campioni della stagione. Primo fra tutti l'azzurro Jannik Sinner che, in Germania, giocherà il primo torneo da numero 1 al mondo. In campo scenderanno anche gli altri top 10 del ranking Atp, da Alexander Zverev, testa di serie numero 2, e Daniil Medeved, testa di serie n° 3

Inizierà domani, lunedì 17 giugno, l'Atp 500 di Halle 2024, il torneo tedesco che vedrà sfidarsi sull'erba i grandi campioni della stagione: primo fra tutti l'azzurro Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, primo italiano nella storia a raggiungere la vetta più alta del ranking Atp, scenderà in campo per la prima volta da numero 1 al mondo. Il torneo, che sarà anche l'unico evento ufficiale a cui Sinner parteciperà in preparazione di Wimbledon, si concluderà il 23 giugno. Sarà possibile seguire in diretta a tutti i match dell'Atp Halle 2024 su Sky Sport e in streaming su NOW dal 17 al 23 giugno.