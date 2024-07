Tour de France, 8^ tappa: Semur-En-Auxois - Colombey-Les-Deux-Églises

La Grande Boucle prosegue con una frazione lunga 183,4 chilometri e con 2.400 metri di dislivello. Ieri la settima tappa è stata vinta da Evenepoel, con Pogacar ancora in maglia gialla

Prosegue l’edizione 2024 del Tour de France, la corsa ciclistica più amata al mondo. La tappa di oggi, l’ottava, si snoda da Semur-En-Auxois a Colombey-Les-Deux-Églises per 183,4 chilometri. Ieri la settima frazione è stata vinta da Remco Evenepoel e in maglia gialla c'è ancora Tadej Pogacar. La Grande Boucle quest’anno ha un percorso molto particolare (anche a causa della concomitanza con le Olimpiadi in Francia). La partenza è stata infatti dall'Italia (da Firenze) e si arriverà dopo 21 tappe con una crono individuale a Nizza (inedito finale rispetto alla classica passerella a Parigi).