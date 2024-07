Tour de France 2024, 4^ tappa, da Pinerolo a Valloires: il percorso

L'edizione 111 della Grande Boucle lascia l'Italia per la Francia con una frazione breve (138 km) ma molto dura con le ascese alle cime di Sestriere, Col de Montgenèvre, Lautaret e Galibier. Ieri Girmay ha vinto la tappa da Piacenza a Torino. In maglia gialla c’è Carapaz ascolta articolo

Prosegue l’edizione 2024 del Tour de France, la corsa ciclistica più amata al mondo. La Grande Boucle quest’anno ha un percorso molto particolare (anche a causa della concomitanza con le Olimpiadi in Francia). La partenza è stata infatti dall'Italia (da Firenze) e si arriverà dopo 21 tappe con una crono individuale a Nizza (inedito finale rispetto alla classica passerella a Parigi). Oggi, con la quarta tappa, si lascia l’Italia per arrivare in Francia: il percorso si snoda da Pinerolo a Valloires, 138 km di montagna con Sestriere, Montgenèvre, Lautaret e Galibier. Ieri Girmay ha vinto la tappa da Piacenza a Torino. In maglia gialla c’è Carapaz.

La quarta tappa La corsa lascia l'Italia per la Francia con la prima tappa di montagna, breve (solo 138 km) ma molto dura. Si parte da Pinerolo e si sale al Sestriere, GPM di seconda categoria di 39,9 km al 3,7%. Al km 68 si passa la frontiera e si entra in territorio francese. Si prosegue con l'ascesa al Col de Montgenèvre (8,3 km al 5,9%), nel finale si scala il Lautaret e si arriva sul Galibier (23 km al 5,1%), il primo Hors catégorie di questa edizione. L'arrivo non è in salita: ci sono 18,9 km di discesa fino a Valloire. Orario previsto d'arrivo è tra le 17.05 e le 17.37.

Il Tour de France 2024 Sono previste 21 tappe: 8 frazioni per velocisti, 4 tappe miste, 2 cronometro, 7 tappe di montagna, quattro delle quali con arrivo in salita, e 14 tratti di sterrato. In totale, i corridori devono affrontare più di 52.000 metri di dislivello su una distanza di 3.498 chilometri, di cui 59 a cronometro e 32 di sterrato. Il punto più alto è il Col de la Bonette, con i suoi 2.802 metri di altitudine. Queste invece le salite sopra i 2.000 metri: Sestriere (2.035 metri), Galibier (2.642 metri) da Briançon, Tourmalet (2.115 metri) da Luz-Saint-Sauveur, Col de Vars (2.109 metri) e Isola (2.024 metri).